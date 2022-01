Bastián Yáñez fue uno de los puntos sobresalientes de la pasada campaña en Unión Española, lo que le valió ser parte de su primera nómina a la selección chilena adulta. Ahora, mientras se prepara para una nueva temporada, ya tiene claros cuales son sus grandes objetivos para su futuro futbolístico.

El joven atacante chileno de 20 años sabe que tuvo un gran 2021 con los Hispanos, hecho que confirmó al ser parte de la nómina de la Roja que viajó a Estados Unidos a finales de año para disputar una gira amistosa con México y El Salvador.

Sin embargo, no quiere partir prematuramente, sino que primero pretende consolidarse en la UE y así lo confirmó en diálogo con la Revista Tribuna Andes. "Mi plan es seguir ganándome el puesto y el respeto del equipo. Sé que si salía a final del campeonato anterior lo haría siendo muy joven y habría sido apresurado. Preferí quedarme, preferí hacer otro año el doble mejor de lo que fue el 2021", lanzó en primera instancia.

Junto con eso, Bastián Yáñez tiene claro cual es su primer gran objetivo con la Furia Roja y en el fútbol chileno. "Mi meta es salir campeón acá y luego pensar en salir al extranjero", afirmó.

Pero el nobel atacante también tiene grandes expectativas para su futuro. Es más, confesó que cuando le toque partir, le gustaría irse para Argentina. "Uno de mis sueños es jugar en River Plate. Debe ser maravilloso estar en ese estadio, con esa hinchada, todos esos jugadores y el fútbol que practican ellos, de mucha posesión y ataque por las bandas", reveló.

Aunque, para Yáñez eso no es todo, ya que el formado en los pastos del Santa Laura quiere ir más allá y sueña en grande. "Dar el salto a la Premier League sería otro sueño cumplido. Desde chico he dicho que la liga inglesa es donde me gustaría estar, en el equipo que sea", sentenció.