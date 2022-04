Pasan los días y parece que la crisis arbitral que se vive dentro del fútbol chileno no está ni cerca de solucionarse pues luego de las fuertes denuncias del juez Francisco Gilabert sobre presiones para tomar decisiones en la liguilla por la promoción, la única decisión que se ha tomado es el despido de Javier Castrilli de su cargo.

En medio de todo esto, el periodista de Círculo Central, Felipe Bianchi, pide que se empiecen a hacer las cosas de buena manera con este tema. "Hasta que no se entienda que la solución tiene que ser externa y rápida, esa solución no va a llegar", puntualizó en conversación con Redgol.

El profesional fue claro con lo necesario que es que no sea la ANFP el ente que lleve adelante la investigación. "No va a generar confianza si no hay una fiscalía externa o si hay una comisión examinadora del Congreso y que tenga que pedir lo que tenga pedir pero eso no lo puede hacer un tribunal interno o Pablo Milad".

"Hay que empezar ya. Este es uno de los casos en los que todos tienen una cuota de responsabilidad, pero lo que no puede pasar es que pase el tiempo y que la gente piense que el fútbol está podrido", añadió.

Bianchi, además, lamentó lo sucedido en el encuentro entre Universidad Católica y Sporting Cristal por el penal que no debió ser pitado en favor de los Cruzados. "Yo no aplaudo, me parece que fue un error espantoso el de anoche y que ratifica que es inaceptable, muy poco profesional, casi ordinario, que la joya de la corona del fútbol sudamericano que es la Copa Libertadores no tenga VAR desde el primer minuto del primer partido", puntualizó.