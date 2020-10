Fantasma Figueroa vuelve recargado: "He bloqueado 20 mil chilenos en Twitter"

Hablar de Cobreloa es hablar de Marco Antonio Figueroa. El Fantasma dirigió al Zorro en cuatro procesos durante la última década, pero terminó renunciando en la última, después de los malos resultados del equipo que marcha undécimo en Primera B.

En diálogo con Socios del Desierto, el entrenador habló por primera vez después de su salida del cuadro naranja, y dejó una serie de frases para el recuerdo. "¿Saben quién soy en México? Soy leyenda, histórico. Acá soy el pelao culiao, el chanta, el vende humo...", sentenció.

En referencia al duro momento de Cobreloa, Fantasma aseguró que "los socios son los que tienen que reclamar. Da lo mismo que esté saneado el club: estamos en la B. Endéudate, contrata lo mejor y sube al equipo".

"Lamentablemente fue mi última pasada porque me voy dolido, estoy sentido con el trato que recibí. Estoy más triste que las dos veces anteriores", advirtió el polémico MAF.

"Me fui de Cobreloa porque las cosas no funcionan. Es como la dictadura, nada funciona. Cobreloa es un equipo grande, increíblemente popular, pero lo han ido enterrando todos los años. Es un club grande, pero tiene que trabajar como grande", reflexionó.

Fantasma criticó el curso de las decisiones en el cuadro naranja, "No me trago eso de que 'tenemos un equipo saneado, sin deudas'. Yo quiero un equipo con deudas, pero en Primera División. Muchos de los jugadores que pedimos tardaron y al final no llegaban. No llegaba el A, llegaba el F", reclamó MAF.

Figueroa subrayó las diferencias económicas. "No digo que traigan a un jugador de 20 mil o 30 mil dólares (mensuales). Es difícil pelear así con Rangers o Ñublense, con gente que sabe de fútbol, con San Felipe, que tiene jugadores de la división sin importar el técnico".

Cobreloa está en la undécima posición del Campeonato de Primera B, a 13 puntos del líder. Foto: Agencia Uno

"Si Ñublense paga dos pesos, Cobreloa tiene que pagar cuatro. Ese es el compromiso que debe tener. Ojalá piensen así, porque una vez que Cobreloa suba ese dinero va a regresar", vaticinó el ex entrenador loíno.

Sobre su salida, el DT advirtió que "me pude ir a Colo Colo si hubiese querido que las cosas se aceleraran. Nunca quise perjudicar a Cobreloa, me habían echado en pandemia, pero siempre tengo mucho cariño, y no haría nada de eso".

Marco Antonio Figueroa no pudo cumplir su objetivo del ascenso a Primera División con Cobreloa. Foto: Agencia Uno

También se refirió a su opción de no hablar con la prensa nacional. "No me siento perseguido, prefiero no hablar. Uso Twitter con mis amigos, he bloqueado 18 mil o 20 mil chilenos, porque no me gusta discutir con weones", aseguró.

Finalmente, lamentó las críticas en su contra. "Si pierdo un partido soy un vende humo, si gano el rival era muy malo. ¿Para qué discutir con ese tipo de gente? Dios bendiga a todos ellos. Soy técnico de mediana hacia arriba y voy a seguir demostrando que soy un buen técnico donde me llamen", completó.