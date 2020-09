Fantasma Figueroa pide disculpas por Zoom y pone su cargo a disposición en Cobreloa

La historia de Marco Antonio Figueroa y Cobreloa sumó un nuevo capítulo telenovelesco este mediodía, después de la derrota de los Zorros ante Unión San Felipe (0-2), la tercera consecutiva en Calama.

A través de una conferencia transmitida vía Zoom, el entrenador loíno anunció que pondrá su cargo a disposición y esperará la decisión de la dirigencia del cuadro naranja sobre su continuidad.

"Ya se lo informamos a la directiva. Vamos a tener un Zoom en la tarde y ahí tomaremos la decisión en conjunto. Si yo soy el culpable y el responsable, seré el primero en dar un paso al costado", aseguró el popular Fantasma.

Cobreloa ha dado un triste espectáculo después del receso y Marco Antonio Figueroa puso su cargo a disposición. Foto: Agencia Uno

El equipo naranja ha caído en una honda depresión, con una racha de apenas una victoria en los últimos siete partidos y la caída al octavo lugar de la tabla de posiciones de la Primera B, razones de sobra para ir adelantando la partida del DT.

"Soy el primero en no querer hacerle daño (a Cobreloa). Vine con mucha ilusión, me voy con mucha tristeza hoy después del partido. No tenemos tanto recambio, son muy importantes los jugadores lesionados, pero en esto no hay excusa", reconoció Figueroa.

El estratega aprovechó la ocasión para "pedirles una disculpa a toda la hinchada loína, directivos, sus familias, a todo el hincha que sufre con los resultados… esto está difícil".

Finalmente, advirtió que su trabajo "no está dando resultados con la calidad de jugadores que tenemos y no hay que seguir haciéndole daño al equipo. Veremos si la opción que tiene la directiva es mejor, para poder hacer un trabajo digno en una institución como Cobreloa".