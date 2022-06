La candente discusión que Gustavo Quinteros y Maximiliano Falcón tuvieron en el choque de Colo Colo contra Temuco no dejó indiferente a nadie en el pueblo albo. El DT de hecho explicó en conferencia de prensa que se molesta por las amarillas que le sacan a sus jugadores cuando son cosas extrafutbolísticas.

"Falcón es un pibe que tiene un montón de amarillas por protestar, por encarar al árbitro y demás", señaló Quinteros explicando la molestia por el actuar del Peluca, que llevó a retarlo en el campo de juego.

Al respecto, el uruguayo bajó la cabeza y entendió que el jefe es el entrenador. "Son cosas de partido, nada más. Soy un jugador con un temperamento que ya conocen, que quiere ganar. Yo fui a preguntarle al muchacho (de Temuco) cómo estaba, que le faltaba el aire", manifestó al término del partido.

Luego el defensor indicó que "me quedé hablando de lo más bien con el otro muchacho de Temuco, pero son calenturas del momento que espero no vuelvan a pasar"

Tiene claro, además, que no le hace bien al equipo esta polémica. "Todos sabemos que cuando pasan estas cosas se hace foco. Cuando me pasa a mí, aún más. Pero esto es fútbol, los dos queremos ganar y él es una persona con temperamento. Todo eso queda dentro de la cancha", sostuvo Falcón.

De todas maneras, no cree ganarse tantas amarillas tontas como dijo Quinteros. "Si te pones a pensar, jugué seis o siete partidos con cuatro amarillas. Voy siempre al roce y eso me lleva a ser amonestado. He mejorado mucho en eso, porque cuando llegué me sacaban muchas amarillas por protestar", se defendió.