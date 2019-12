Después de años de lucha y ninguneo por parte de las dirigencias que no se tomaron con la seriedad que correspondía, el 2019 el fútbol femenino dio el gran salto en nuestro país. Un salto que tiene, entre muchas figuras, a una gran responsable: Christiane Endler.

La capitana de la selección chilena tuvo un año sencillamente brillante a nivel mundial y le dio la voz que necesitaba la actividad para que, de una vez por todas, las dejaran de mirar en menos.

Luego de conseguir la clasificación al Mundial de Francia en abril del 2018, la arquera se transformó en pieza clave para la difusión de la Roja femenina en los medios, lo que llevó a que Chilevisión decidiera transmitir sus partidos amistosos y así darle visibilidad, algo que ayudó en la previa de la cita planetaria.

No fue hasta el torneo en que todos se dieron cuenta de lo que estaba pasando y por lo que las mujeres habían luchado tanto tiempo. El equipo liderado por la arquera tenía una dura misión en el Grupo F, ya que se enfrentarían ante Suecia, Tailandia y las campeonas vigentes, Estados Unidos. Y desde el primer partido dejaron claro que no venían a dar la hora.

Endler fue vital para que la selección chilena, que dio batalla en cada encuentro, no cayera por resultados más grandes. De hecho, sus grandes actuaciones la llevaron a ser reconocida a nivel mundial por figuras como Hope Solo, histórica arquera de la escuadra norteamericana. Además, se quedó con premios como jugadora del partido luego del partido ante las campeonas mundiales y estuvo a nada de conseguir el paso a octavos de final.

Si bien el destino quiso que su paso por el Mundial fuera breve, su tremendo nivel la instaló inmediatamente en los ojos del mundo. Tras el torneo, la Roja disputó un cuadrangular en Brasil donde consiguió su primer título en la femenina adulta, venciendo a las locales desde los 12 pasos.

El 2 de septiembre la FIFA la nominó para ganar el premio The Best como una de las mejores arqueras del 2019, el que finalmente no llegaría a sus manos, pero que la puso en la elite del fútbol femenino mundial.

Con su club, el PSG, tampoco fue la excepción y consiguió quedarse con el título a la Mejor Portera de la Liga Francesa en la temporada 2018/2019, además de instalarse en los cuartos de final de la Champions League.

Como si fuera poco, el diario inglés The Guardian la ubicó en el puesto 25º de las jugadoras más impotantes del año, quedando encima de nombres como la leyenda brasileña Marta. Esto también la llevó a ser reconocida en nuestro país, donde hace días atrás recibió el premio a la Mejor Deportista del Año según el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile.

Es cierto que no todo el mérito del crecimiento del fútbol femenino es de Tiane. Sí, pero el gran nivel que ha demostrado durante su carrera y en especial este año, han hecho que nuestro país ahora vea el deporte de otra forma. Ya no hablamos de ellas como las "machotas" que juegan a la pelota, sino que el país entendió que practicar con el balón no es solo cosa de hombres. Falta mucho, es verdad. Pero los primeros pasos ya se dieron. Y nada hubiese sido posible sin ella, la capitana.