En el programa Vive Redgol, que se emite todos los lunes a las 23 horas a través del canal Vive de VTR y en las plataformas multimedia de Redgol, Rodrigo Herrera analizó el presente de Universidad de Chile de cara al Superclásico ante Colo Colo, que se jugará el domingo en Talca a las 13.30 horas.

"Semana de Superclásico y si la U no logra vencer a Colo Colo habrán transcurrido 10 años de la última victoria azul en torneos nacionales, sin considerar todo el trauma en el estadio Monumental", contó el periodista en su editorial.



Añadió que "ciertamente los brotes verdes que vimos en el equipo de Diego López se volvieron rápidamente maleza, porque no hay grandes mejoras en el equipo azul y lo que viene también va a ser complicado el armado defensivo".



"La U lamentablemente está enredada en sí misma, es un equipo que no tiene líderes, le falta jerarquía ofensiva y no logra convertir. Sufre con las lesiones, no tiene recambio y los juveniles están expuestos a demostrar rápidamente las condiciones que en situaciones normales se demorarían un tiempo en poder ilustrar", fue la radiografía de Herrera.



Por eso manifiesta que "no son buenos momentos y como decía el Sapito Livingstone, hoy la U sigue sin tener nada: no tiene buenos resultados, no tiene un equipo, no tiene un estadio y ni siquiera el CDA es de la Universidad de Chile, porque le pertenece a Azul Azul".



Por eso señala que "hay que preguntarse cuál es el horizonte este equipo más allá del Superclásico. Cuáles son las expectativas para este torneo, donde va a terminar peleando el descenso, pues eso es prácticamente una sentencia. Y por más que pasen técnicos que se los van fagocitando, no hay un real alza en el nivel que permita ilusionar a los hinchas".



En este ítem, espera que Azul Azul entienda que a la hinchada la tiene botada. "Acá somos muy críticos y apuntamos a los defectos de la U como equipo, pero Azul Azul tiene una deuda enorme con la gente que es fanática del equipo. Los trata con desdén, los resultados no se dan, los desconsideran y no tienen opinión. Encima la administración está en fuerte cuestionamiento con todo lo que rodea hoy al Grupo Sartor (controladores de la concesionaria) y la presencia de Fernando Felicevich por encima de ellos como un 'Master of Puppets'".