El covid-19 en Curicó no retrasará el retorno al fútbol en Chile: "No debería afectar ninguna programación"

Hace unos días se informó un caso de covid-19 en Curicó Unido en uno de sus futbolistas, el cual derivó en que todo el plantel tortero fuera enviado en su totalidad a una cuarentena preventiva.

Este casó sembró el terror en el fútbol chileno, incluso muchos hablando de una postergación para la vuelta del balompié nacional. Sin embargo hoy habló una voz autorizada.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el doctor César Kalazich, integrante de la Comisión Retorno del Fútbol, se refirió al caso de covid-19 y fue claro si afectará o no a una posible vuelta.

"Lo que ocurrió en Curicó Unido fue que se incumplieron algunos protocolos, se usaron espacios del gimnasio y camarines sin los resguardos necesarios para la fase en la que estaba el equipo, por lo tanto, la haber un caso positivo, son varios los que cumplen con la norma de ser un contacto estrecho, por lo tanto, la autoridad sanitaria los envía a cuarentena", expresó.

Último partido de Curicó Unido

Además agregó que, "es lamentable, pero es lo que ocurre cuando se incumplen las cosas que hemos pensando con la Comisión Médica. Es lamentable, pero es una buena enseñanza para todos. Espero que no vuelva a ocurrir".

Para finalizar ahondó que, "lo de Curicó no debería afectar ninguna programación, porque aún no hay y porque ahora los planteles tienen suficientes jugadores como para que esto no los afecte, cada club debe asumir su responsabilidad".

Integrante de la Comisión Retorno: Lo de Curicó no debería afectar ninguna programación #CooperativaEnCasa https://t.co/5lYxDtJn8I pic.twitter.com/c9lTGPuOFX — Al Aire Libre en Cooperativa (desde ��) (@alairelibrecl) August 4, 2020