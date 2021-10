Mientras el público que asistió en masa al estadio Monumental no entendía que había pasado en la cancha donde el líder Colo Colo sólo cuatro días después de ganar el Superclásico, caía inapelablemente con Ñublense que venía de perder como local ante el colísta Santiago Wanderers.

El cuadro de Chillán pegó fuerte con el gol de Diego Moya que no pudo ser remontado por los albos, pese al desgaste hecho por el equipo de Gustavo Quinteros.

Luego de terminado el partido, el ayudante del entrenador Jaime García, Diego Santelices, explicó el porqué de la victoria de Ñublense.

"Lo planteamos un poco para doblegar y contrarrestar a Colo Colo. Por eso hicimos esta línea de cinco y en las transiciones ofensivas hacerles daño. Recuperamos nuestra esencia del overol, de meter, de ir al duelo, hoy día se vio reflejado. Nos dolió perder con Wanderers y se vio reflejado en cada minuto", aseguró.

Agregando que "tuvimos desconcentraciones en partidos anteriores que nos llevó a que nos anotaran, a vernos frágil. Demostramos ser un equipo concentrado, que pudimos igualar los duelos. Son motivos de concentración que hoy los recuperamos.

Consultado por la presencia de Hugo Silveira afirmó que "no teníamos un jugador de estatura tan grande, si teníamos diferentes variantes de buen pie, el profe lo pidió en los refuerzos y nos da otra forma de jugar, no somos un equipo tan igual, Hugo nos da un poquito de aguantar el balón, no tener que jugar tanto al pie, de ahí que tenemos buen pie, nos vemos muchísimos más completos".