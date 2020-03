Diego Sánchez rectifica sus dichos en entrevista y afirma abiertamente que “yo apruebo la nueva Constitución”

Un miércoles convulsionado ha tenido el portero y capitán de Unión Española, Diego Mono Sánchez, pues en una entrevista publicada por el diario La Cuarta señaló que rechazaba la nueva Constitución.

Sin embargo, ante la polémica que generó sus dichos en redes sociales, fue el mismo arquero que utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y expresar que “aprueba en un 100 por ciento la nueva Constitución” y que “errar es humano”.

“Hago este video, porque quiero aclarar un tema importante para mí: Hace unos días hicimos una entrevista con el diario La Cuarta, una sección que se llama ‘21 real’ en donde se me realizó 21 preguntas que se responden rápidamente y yo me equivoqué sobre una respuesta del estallido social y la nueva Constitución. Claramente yo apruebo, apruebo totalmente la nueva Constitución. Me equivoqué en ese momento y como errar es humano, también estoy haciendo este video para dejar claro eso, 100% apruebo la nueva Constitución”, fueron las palabras de Sánchez en el video que publicó en su cuenta de Instagram.

De esta manera, Mono Sánchez aclara su postura sobre la contingencia social que está viviendo el país y deja de manifiesto su postura sobre el plebiscito que se va a celebrar el próximo 26 de abril.