David Henríquez: "Llevé a mis niños a probarse en Colo Colo y me sentí tan mal que los terminé llevando a la U"

David Henríquez es un histórico para Colo Colo, pero pese a haber llevado la jineta en el mítico tetracampeonato, Davicho no se siente ídolo de la institución.

El ahora retirado defensor reveló a DirecTV un triste e incómodo momento vivido en el Estadio Monumental:

"Yo no me siento ídolo de Colo Colo. Cuando volví al estadio pagué entrada", relató el ex jugador.