Curicó Unido no se achica para su debut en Libertadores: "Esperamos estar a la altura"

Curicó Unido se prepara para una de las noches más esperadas de su historia. Este martes desde las 21:00 horas los Torteros debutan en la Copa Libertadores enfrentando a Cerro Porteño por la segunda ronda rumbo a la fase de grupos.

El equipo dirigido por Damián Muñoz consiguió una inédita clasificación en la temporada pasada y jugará por primera vez el torneo más importante a nivel de clubes del contienente. El desafío no será menor, ya que en frente tendrá a un equipo con historia, pero confían en sacar la tarea adelante. Así por lo menos lo deja claro Franco Bechthold.

El capitán de Curicó Unido respondió al micrófono de RedGol y adelantó lo que será el estreno en la Copa Libertadores. "Estamos a la espera de lo que será el partido con Cerro el martes. Ahora nos metemos de lleno, con mucha ilusión y mucha expectativa en la ciudad por un partido histórico para el club".

"Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival, con jerarquía internacional y esperamos estar a la altura del desafío", agregó el volante argentino.

Curicó Unido no podrá usar el Bicentenario La Granja, por lo que se trasladará hasta Santiago. Eso sí, espera una despedida de aquellas. "Como viene siendo la tónica y en esta ocasión no será la excepción. Estoy seguro que vamos a recibir un gran apoyo y haremos sentir la localía, pese a no jugar en nuestro estadio".

Franco Bechthold reconoció que los últimos resultados han golpeado, pero se mostró optimista de revertir el momento. "Hemos tenido, no sé si mala fortuna, pero no hemos tenido la capacidad para obtener resultados. Contra Calera y Copiapó arrancamos en ventaja y terminamos perdiendo el partido".

"Eso es un tema defensivo, de saber sufrir los partidos y aprovechar los momentos en los que marcamos una clara superioridad. Esperamos corregirlas para hacerle daño a Cerro y dejar un resultado favorable", complementó.

Finalmente y tras ser consultado por la localía en el estadio Monumental, Franco Bechthold señaló que "en nuestra casa es donde nos sentimos más cómodos, es la cancha que conocemos. Hubiese sido una locura con toda la gente de Curicó, pero la mejor alternativa es lo más cerca. Santiago es más cómodo que Viña o Conce. Es un estadio acostumbrado a este tipo de partidos, así que estoy seguro que nos vamos a sentir cómodos, como si jugáramos en casa".

Curicó Unido tendrá una noche histórica este martes en su estreno en la Copa Libertadores. Los Torteros quieren sacar la cara por el fútbol chileno después de años de fracasos, pero para ello deberá superar las barreras en el camino. La primera será Cerro Porteño, que amenaza con amargar la fiesta albirroja.