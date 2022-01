Una verdadera teleserie de nunca acabar es la que se está viviendo en el fútbol chileno con respecto al partido de promoción, ya que falta que se haga oficial la expulsión de Deportes Melipilla para ver que ocurrirá con los distintos involucrados, donde destaca Curicó Unido con Leandro Benegas.

Los Torteros esperan ansiosos por la determinación final del Tribunal de Disciplina de la ANFP para ver si tienen que enfrentar o no a Deportes Copiapó para definir el ascenso, descenso o mantención de ambos clubes en sus respectivas categorías, y el ariete argentino de 33 años habló al respecto de la espera por la definición y sobre su futuro.

Con respecto a la resolución que tiene en ascuas al fútbol chileno, el Toro se compadeció de su hasta ahora rival y reconoció a RedGol que “debe ser muy distinto para Copiapó estar esperando después de tanto esfuerzo en el año para ir por el premio mayor, y se ha hecho muy larga la espera y todo, lamentablemente para ellos debe ser frustrante”.

“A mí se me termina el contrato al finalizar la temporada, y ahora después de que se solucione todo este tema de la resolución ahí veré cual será mi futuro”, avisó.

Al ser consultado sobre si sus intenciones están en seguir en el elenco de la Región del Maule y si le gustó el lugar, el ex Universidad de Chile reconoció que en su paso por el estadio La Granja “la he pasado muy bien, la verdad que es un lugar donde estoy en búsqueda de continuidad, de jugar, de poder hacer goles y demostrar que estoy vigente".

Eso sí, señala que "lamentablemente antes de finalizar el torneo tuve una molestia en el aductor que no me dejó terminar de la manera que yo quería, que era jugando, pero siento que dentro de todo he hecho lo que me propuse cuando llegué a Curicó”.

Para cerrar, considerando que ya se sabe que podrán tener información concreta de la definición recién la próxima semana, apunta que “hay que calcular que a nosotros nos dieron vacaciones el 23 de diciembre, entonces ha sido un comienzo de año un poquito largo, pero aprovechando las vacaciones para volver con todo”.