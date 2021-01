El emocionante discurso de Matías Cano a los hinchas de Coquimbo Unido: "Nunca lloran, nunca piden nada"

Coquimbo Unido se quedó con las ganas de alcanzar la final de la Copa Sudamericana. Los piratas cayeron ante Defensa y Justicia por 4-2, quedando eliminados y poniendo fin así al sueño de levantar el primer título internacional en la historia del club.

A su regreso al puerto, el plantel se encontró con cientos de hinchas que salieron a las calles a agradecerles por lo hecho, sin importar que el equipo en el Campeonato Nacional esté al borde del descenso.

Este miércoles, los aurinegros saltan a la cancha para enfrentar a Curicó Unido en un partido donde están obligados a ganar. Es por ello que el club liberó un inédito registro de su retorno a Chile y donde Matías Cano estuvo al borde de las lágrimas.

Matías Cano se emocionó y prometió pelear con todo para mantener a Coquimbo Unido en Primera. Foto: Agencia Uno

El arquero y capitán de Coquimbo Unido subió al techo del bus que los trasladaba para dar un emotivo discurso de agradecimiento. "Una vez me tocó hablar cuando salimos campeones, en la playa, y hace mucho tiempo que no me puedo dirigir hacia ustedes. No estoy hablando a nombre mío, sino de todos mis compañeros, cuerpo técnico, cuerpo médico y todos los que acompañamos esta travesía".

Fue ahí que Cano aplaudió el apoyo que tuvieron en todo momento. "Sabemos bien lo que representamos, sabemos quiénes son ustedes, de dónde se levantaron, de dónde vienen, lo que les falta. Nunca lloran, nunca piden nada y siempre quieren ir para adelante".

"El golpe que recibimos ayer (derrota en Sudamericana) es muy duro, se siente en el alma de cada uno de nosotros, porque teníamos la ilusión intacta de llegar a la final, pero llegar acá y ver que no les importan los resultados nos deja el tanque de combustible bien lleno para dejar al club en Primera. Es lo único que queremos. Lo agradezco de todo corazón, muchas gracias", recalcó el capitán.

Ahora Coquimbo Unido se mete de lleno en su pelea para escapar del descenso. Siendo el colista del fútbol chileno, tendrá la dura tarea de sumar para evitar volver a la Primera B.