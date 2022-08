La Copa Chile tiene un mérito. Pese a que no aparece constantemente en la agenda del fútbol chileno se tarda menos de una semana en llenar de ilusión a quienes luchan por alcanzarla. Y es que no sólo se trata del premio, un boleto como Chile 4 a la próxima Copa Libertadores, si no que el frenesí de los duelos muere-muere para definir al próximo campeón.

Colo Colo se enfrentará esta tarde con Ñublense de Chillán y la obligación de remontar la derrota en la ida para meterse en cuartos de final, fase en la que ya aparecen tres equipos inscritos con tdas las de la ley. Se trata de Magallanes, Cobreloa y Universidad Católica, que se metieron entre los ocho mejores este sábado.

La Vieja Academia, lider de Primera B, se desprendió con facilidad de Universidad de Concepción, a la que derrotó 2-0 en la ida y 4-1 en la vuelta. Cobreloa la tuvo más difícil, ya que un penal en el epílogo de Roberto Gutiérrez le permitió eliminar a Santiago Morning (parciales de 0-0 y 1-0). Albicelestes y naranjas se enfrentarán en cuartos y definirán un semifinalista.

La UC tampoco dramatizó para despachar a Audax Italiano. Sacó buen provecho de una ida pareja (2-0) y ayer, en el cierre de San Carlos de Apoquindo para su remodelación, liquidó la llave con un contundente 3-0. Los cruzados ahora esperan en semis al ganador de la llave entre Universidad de Chile y Cobresal, después del 1-1 de la ida.

Los clasificados a cuartos de final de la Copa Chile



Este domingo se definirán tres cuartofinalistas más en la Copa Chile, a partir del desenlace de las llaves entre Curicó Unido y Antofagasta (4-2 para los Pumas en la ida), Colo Colo y Ñublense (2-1 para los chillanejos), y Unión Española con O'Higgins (ventaja de 3-1 para los hispanos). El lunes, en tanto, Coquimbo y Huachipato cerrarán los octavos (1-0 para la usina).

¿Cómo queda el cuadro de cuartos de final? Cobreloa y Magallanes animarán una llave y el ganador se jugará un lugar en la final ante el vencedor del choque entre el ganador de Colo Colo-Ñublense y Coquimbo-Huachipato. De todos ellos, habrá un finalista.

Por el lado inferior del cuadro ya está Universidad Católica a la espera del equipo que se imponga entre Universidad de Chile y Cobresal. Esa llave entregará un semifinalista que se verá las caras con el vencedor del choque entre Unión y O'Higgins contra el de Curicó y Antofagasta. De estos siete equipos, asomará el segundo finalista.

¿Se juega algo más? Siempre. Si bien el goleador a la fecha es Gustavo Guerreño, con seis anotaciones, la eliminación de la U de Conce abre el camino para Leandro Gárate (Unión Española) con cinco dianas, Juan Martín Lucero (Colo Colo), con cuatro, y Cris Martínez (Huachipato), David Salazar (Magallanes) y Junior Fernandes (U. de Chile), todos con tres.