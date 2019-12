Colo Colo reconoce error con Wanderers y se aventuran: “Hay que enmendarlo y el viernes deben estar en Primera”

Colo Colo fue uno de los clubes que votó por un sistema sin ascensos ni descensos para la próxima temporada, desatando una ola de críticas que están a punto de revertirse tras los reclamos, principalmente, de Santiago Wanderers y San Marcos de Arica.

Ante esto, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, hizo un mea culpa. “El tema de Wanderers es bien amargo. Después del Consejo de Presidentes del viernes me fui con una sensación muy triste, que lo que habíamos hecho no estaba bien. Creí que cometimos un error. Nos juntamos con Marcelo Espina y coincidimos. Desde ese momento he tenido contacto con varios presidentes, me comuniqué con Sebastián Moreno también para proponer esta inquietud, que debemos tener la capacidad de encontrar una solución. Encontré buena acogida. Casi todos los de Primera estaban ayer y mostraron buena disposición. Llamé al presidente de Wanderers para decirle que Colo Colo está disponible para enmendar este error. La justicia deportiva debe primar”, comentó el puertomontino.

“Estamos dispuestos a negociar lo económico. Tuvimos una conversación con más de 10 presidentes de clubes y la ANFP y todos mostramos disposición. Si debemos subvencionar algún monto lo plantearemos en los directorios pero corresponde. Una alternativa son 18 equipos, otra 17 con transición. Lo que ya logramos es que estemos todo de acuerdo en que cometimos un error y estamos dispuestos a solucionarlo”, profundizó.

Es más, hasta se aventuró a lo que debería pasar. “No quiero sacarle el cuerpo, este presidente se equivocó. Colo Colo se equivocó. ¿Por qué llegamos a eso? Son semanas difíciles, se tomaron decisiones muy fuertes, pero lo importante es darse cuenta cuando uno la embarra. Muchos nos dimos cuenta y estamos dispuestos a lo que corresponde. Yo creo que el viernes de alguna manera Wanderers estará en Primera”, sostuvo.

Finalmente, y en relación a los dichos de Juan Tagle sobre Esteban Paredes, donde manifestó que nunca quiso jugar, Mosa dijo que “lo voy a conversar en privado, las conversaciones entre presidentes no debe involucrar a jugadores y técnicos”.