Programación: Colo Colo y la U juegan el próximo domingo si se suspenden definitivamente las elecciones

El Campeonato Nacional sigue su curso teniendo a Universidad Católica como líder absoluto con seis puntos luego de jugadas las dos primeras fechas.

Este lunes se conoció la tercera fecha donde habrá duelos que prometen. El puntero por ejemplo enfrentará a Audax Italiano como visitante en el Estadio El Teniente de Rancagua el sábado a las 16:00 horas. Todo esto supeditado a que se suspendan las elecciones programadas para este fin de semana.

Tal como ocurrió este último fin de semana, Universidad de Chile y Colo Colo jugarán el mismo día, aunque esta vez será el domingo.

Ese 11 de abril, Universidd de Chile visitará a Deportes La Serena en La Portada a las 15:00, en tanto, Colo Colo recibirá en el Estadio Monumental, al siempre dícil O'Higgins de Rancagua a las 20:00.

La fecha completa será la siguiente:

Sábado 10 de abril

Unión Española vs. Melipilla, 16:00 horas, Estadio Santa Laura.

Audax Italiano vs. U. Católica, 18:30 horas, Estadio El Teniente.

Domingo 11 de abril

Deportes La Serena vs. U. de Chile, 15:00 horas, Estadio La Portada.

S. Wanderers vs. U. La Calera, 17:30 horas, Estadio Elías Figueroa.

Colo Colo vs. O'Higgins, 20:00 horas, Estadio Monumental.

Lunes 12 de abril

Ñublense vs. Cobresal, 12:00 horas, Estadio Nelson Oyarzún.

Palestino vs. Everton, 15:00 horas, Estadio La Cisterna.

Curicó vs. Antofagasta, 17:15 horas, Estadio La Granja.