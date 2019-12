Claudio Borghi repasa a Arturo Vidal por el helicóptero: "Es una muestra de poder que no debería usarla para este momento"

Arturo Vidal no podía terminar el año sin una polémica. El King está en el ojo del huracán luego de llegar a la final de Tercera B entre el Rodelindo Román y La Pintana Unida a bordo de un helicóptero.

El hecho ha generado críticas en redes sociales, considerando el delicado momento que vive el país. Claudio Borghi aprovechó la oportunidad y reflexionó sobre el actuar del volantel del Barcelona.

"De donde viene a donde llegó es inesperado, me parece bien que lo disfrute. Ahora, con el momento social que vive Chile, esto lo aleja de la gente. Es una muestra de poder que no debería usarla para este momento de ir a ver un partido de fútbol", lanzó en el CDF.

"Es su dinero, puede hacer lo que quiera, pero no me pareció adecuado. No exponerse a que la gente pueda tener pensamientos con esta especie de gastos", agregó.

El Bichi, que lo dirigió en Colo Colo y la Roja, lamentó lo ocurrido pero entiende que su personalidad lo lleva a este tipo de acciones. "Creo que es innecesario, pero es su forma de ser, su estilo. Lo hacen muchos jugadores en Europa. Quizás para nosotros, que un jugador se maneje a estos niveles es un poco extraño", sentenció.