Cindy Nahuelcoy y su debut en el fútbol chileno: "Siempre están los gritos machistas como el 'anda a lavar la loza'"

Cindy Nahuelcoy hizo historia el pasado domingo, al convertirse en la primera árbitro en estar en un partido del Campeonato Nacional, ya que fue asistente en el triunfo de Unión Española por 3-2 ante Deportes Iquique.

La jueza nacional se mostró feliz por su estreno en Santa Laura, y analizó cómo ha sido el recibimiento que ha tenido en el balompié criollo.

"La recepción del entorno ha sido súper positiva, tanto de los cuerpos técnicos como de los jugadores. Jamás me he sentido discriminada o he sentido algo negativo porque haya una mujer dentro del campo de juego", dijo Nahuelcoy a El Mercurio de Valparaíso.

La asistente agregó que "te critican por ser árbitro, además te gritan por ser mujer. Siempre están los gritos machistas como el ´anda a lavar la loza´, o una serie de improperios que son típicos dentro de una cancha, pero que no deberían existir".

"Lo que más me llamó la atención fue que una vez una mujer me gritó. Estamos en un mundo que el machismo está disminuyendo, pero de igual forma aún existe gente que todavía es así y mujeres que no lo asimilan", añadió.

Cindy Nahuelcoy tuvo un buen estreno y espera seguir sumando experiencia en el Campeonato Nacional.