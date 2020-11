Christiane Endler y nominación al The Best: "Prefiero no hacerme expectativas"

El fútbol chileno nuevamente está en la cima del mundo gracias a Christiane Endler. La arquera de la selección chilena y el PSG fue nominada por segundo año consecutivo a los premios The Best de la FIFA, llenando de orgullo al balompié femenino local.

Pero la capitana de la Roja se toma con calma su gran momento. De hecho, en conferencia de prensa desde la concentración del combinado nacional, la guardameta dio sus primeras palabras sobre su nuevo camino a quedarse con el reconocimiento.

"Creo que estoy en un muy buen momento, me he consolidado en Europa en un alto nivel. Me fue muy difícil llegar allá, pero ya llevo un par de años. Siento que puedo mejorar, me faltan cosas por lograr y conseguir en mi carrera, pero me siento contenta con lo que estoy haciendo. Estoy pasando por un buen momento", lanzó.

Endler aparece por segundo año consecutivo como candidata al premio The Best. Foto: Getty Images

Fue ahí que Tiane llamó a la tranquilidad. "Estoy feliz con la nominación, contenta porque es un reconocimiento a lo que hecho en todos mis años en el extranjero. Expectativas no tengo porque en estos premios nunca se sabe el por qué ni cómo los eligen".

"Dependen muchas cosas, no solo el rendimiento sino los torneos ganados. Prefiero no hacerme expectativas, si pasa genial, pero si no a seguir trabajando para estar en una nueva nominación. Estoy contenta igual que mis compañeros de club", complementó.

Sus dos tapadas favoritas de la temporada

Endler también se dio el tiempo de analizar cuáles han sido sus jugadas más importantes de esta temporada. Y si bien tapadas ha tenido varias, la propia Tiane se queda con dos.

"Una contra el Arsenal, que fue importante por el resultado y la clasificación a semifinales de Champions y el fin de semana pasado con el Lyon, una abajo, porque siempre es un equipo que nos cuesta mucho y trae el poder estar primeras en la liga en este momento", señaló.

Finalmente Endler dejó claro que para ella, más que los rankings, es la victoria. "No sabría elegir otra, pero para mí todas son importantes Las celebro igual como si hubiese marcado".