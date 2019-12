Christiane Endler le pega a la Conmebol y pide cambios en el formato de competencias

Sin duda alguna, Christiane Endler fue una de las figuras del fútbol femenino en 2019. Sus grandes actuaciones tanto con el PSG como con la Selección Chilena en el Mundial la posicionaron dentro de la elite del balompié de mujeres.

En conversación con Fox Sports, la capitana de la Roja se refirió al crecimiento del deporte entre las damas y le pegó tremendo palo a la Conmebol. "Es muy poco el apoyo que da al fútbol femenino. El que tenga una competencia cada cuatro años (Copa América) y que esa clasifique a todos los torneos… si te va mal, estás cuatro años sin participar en nada", comenzó explicando.

"Creo que la organización es muy mala, se tiene que trabajar. Tampoco entiendo que los primeros dos de Sudamérica no vayan a los Panamericanos y los otros sí. Hay muchas cosas que deben cambiar desde la organización misma", agregó.

En la misma línea, Tiane aplaudió lo hecho en nuestro país. "En Chile la ANFP ha hecho un gran trabajo, pero sin duda hay que profesionalizar la liga, que los clubes tengan que poner recursos y no sea solo un compromiso. Cambiando un par de cosas y con voluntad de hacer cambios, se puede mejorar".

Además, la arquera del PSG habló sobre lo difícil que ha sido para las mujeres jugar, señalando que "en el fútbol femenino, creo que lo que reina son las ganas de querer hacer cosas, de cumplir sueños, de querer jugar. Muchas veces te dicen que no y uno insiste, quiere seguir y busca la forma de hacerlo. Nosotras (chilenas) por suerte nos mantuvimos fuertes, luchando porque nos den un espacio. Muchas empezaron a salir del país, jugar fuera y buscar otras oportunidades, lo que ayudó a que se hablara más y creciera como hasta ahora. En dos años, la evolución que ha tenido es impresionante".

"Ahora nosotras estamos disfrutando el poder dedicarnos 100% a ser futbolistas, que antes era impensado. Eso ya nos llena de orgullo, pero uno tiene la incertidumbre de qué hacer después del fútbol, sobretodo las que no han estudiado o que han postergado sus estudios. Está ahí la pregunta, pero mientras se pueda jugar hay que aprovecharlo y disfrutarlo. Espero que dentro de poco esa incertudumbre no sea tan importante", agregó.

Finalmente, Endler analizó su presente en Francia y no descartó la posibilidad de partir a un nuevo club. "Por el momento me quedan dos años de contrato, me siento bien y espero seguir. Pero uno nunca sabe, el fútbol me ha llevado a muchas partes".