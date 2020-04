Chase Hilgenbrinck, ex jugador de Ñublense y actual cura, manda bendiciones desde Estados Unidos

Chase Hilgenbrinck es uno de los pocos estadounidenses que han pisado el fútbol chileno. El ex jugador de fútbol vistió los colores de Ñublense y hoy está alejado de las canchas porque se convirtió en cura.

A través de un video que dio a conocer el ex club del futbolista, Chase mandó bendiciones para todos en este momento difícil que atraviesa el mundo con la pandemia del coronavirus.

"Ustedes saben en estos momentos. Estamos pasando algo tan raro, que no podemos estar con vecinos o familiares. Pero la fuerza no tiene que morir. La fuerza existe en la unión espiritual. Sigan con la misma fuerza. Voy a estar con ustedes. Les mando mi bendición de sanidad y de santidad. Le pido a Dios que bendiga a ese pueblo y a Ñublense. ¡Qué viva Chillán! ¡Y qué viva Ñublense", expresó eufórico.

¡Paren todo! Nos acaba de llegar este video desde Estados Unidos ���� de alguien que tiene un mensaje para ustedes. De paso, aprovechamos de saludarlo en el día de su cumpleaños �� ¡Felicidades, Chase! pic.twitter.com/9zEvoLejyb — Deportivo Ñublense (@nublenseSADP) April 3, 2020

También se mostró agradecido de su paso por la Longaniza Mecánica. "No saben lo que ocurre en mi corazón con un regalo tan importante (el reconocimiento). Dios me ha entregado bendiciones y una de ellas es estar en su pueblo y ser aceptado como extranjero en el club", aclaró.

Para finalizar agregó que "hay algo en Chillán que no he experimentado en otro lado. Es la fuerza de la gente, la fuerza del corazón. La fuerza de la unión, que no es algo físico, si no algo del corazón".