Dueño de Lautaro de Buin sobre acusación de Víctor Gómez: "Yo no necesito sobornar a nadie, él no tiene antecedentes"

Lautaro de Buin no lo pasa bien. Este miércoles fue expulsado de la Primera B por irregularidades en sus contratos y además fue acusado de realizar presuntos sobornos en la Segunda División.

El periodista Víctor Gómez denunció que le ofrecieron dinero a jugadores de Deportes Colina y Deportes Linares, además de influir en la asignación de un árbitro.

En conversación con Radio Futuro, el dueño de Lautaro de Buin, Carlos Encinas, se refirió a las acusaciones: "Sobre el tema de los sobornos, me da lata referirme. Yo no necesito sobornar a nadie para ganar algo, y si no soy capaz de ganar algo, no lo gano. Para qué comprar algo, no tiene ningún sentido".

"Como es una situación que no existe, no va a tener pruebas. Es darle más hilo a una cuestión que no va a prosperar", aseguró.

Luego, manifestó: "Cuando uno hace una acusación tiene que tener consciencia, que hay familias atrás. Yo no le he pagado a nadie, me daría vergüenza tener que pagar por algo.

"La ANFP llamó a La Red, pero no mandaron los antecedentes. Víctor Gómez nunca quiso mostrarlos, porque no existen", añadió.

Sobre la apelación tras la expulsión del equipo de la Primea B, señaló: "Me interesa que haya justicia, y que Lautaro de Buin pueda competir como lo hacen todos los equipos que ganan campeonatos y se ganan un puesto en la división de arriba"

"Suena muy fuerte la palabra expulsado, pero recién estamos en la primera parte del proceso. La apelación ya se está esribiendo", finalizó.