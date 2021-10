Los casos de Covid-19 que afectaron a Colo Colo por el Campeonato Nacional abrieron la polémica sobre la revisión del reglamento establecido por la ANFP y los clubes para cuando tengan positivos, incluyendo la variante Delta que manda a todo un plantel a cuarentena.

Por lo mismo, en Cobreloa, club que pasó por esta situación en su visita a Fernández Vial en Concepción, y donde miembros del equipo tuvieron que estar en aislamiento antes de enfrentar a Puerto Montt por la Primera B, creen que hay que seguir respetando la norma establecida desde que se marcó el regreso del fútbol.

"Creo que debemos seguir de la misma manera que se estableció lo que está en el reglamento, me parece que es algo fundamental. Se van a ir dando cosas durante esta pandemia, este momento que no ha terminado, y si nosotros no hubiésemos tenido esos siete días desde que llegamos a Conce seguramente no hubiésemos podido jugar, si hubiese sido la fecha de cada cuatro partidos (días)", cuenta el técnico Héctor Almandoz.

En ese sentido, el técnico del club loíno asegura que una vez finaliza la temporada es el momento para revisar nuevamente los reglamentos por estos casos, porque son situaciones que van en evolución en el diario vivir.

"Lo que está reglamentado está reglamentado y creo que hay que respetarlo. Después hay que volverse a sentar, ir viendo estos puntos, estos imponderables que se fueron dando y que se van a seguir dando, porque todavía esto no se terminó. Esto tenemos que entender que es una realidad de vida y tenemos que tratar de manejar de la misma manera, con el cuidado y la precaución que tenemos que tener todos y los protocolos que están marcados", enfatiza el entrenador de Cobreloa.

Por lo mismo, Almandoz asegura que no debe importar el peso del equipo que esté afectado, ni la importancia mediática que pueda tener a la hora de que la autoridad sanitaria determine un aislamiento, pese a lo difícil que resulta llevarlo, como les pasó a ellos.

"Si el reglamento dice que es así, tenemos que seguirlo todos y no importa el equipo que sea, no importa la historia que tenga cada institución. Algunos le toca más débil , algunos le toca el más fuerte, pero al que le toca le toca. Es triste, porque es triste. Yo no lo puse como excusa porque no me gustan, pero es una realidad. Estar seis, siete días allá adentro como se estaba, por la forma, la alimentación es muy difícil. Por eso dije que estos muchachos se merecían un triunfo, mínimamente llevarse lo que se llevaron por el amor propio que dejaron. El futbolista sufre un desgaste muy grande y hay que saberlo", finaliza.