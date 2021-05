Creador del himno de la Champions quiere hacer la canción del fútbol chileno: "Me gustaría hacerlo a lo grande y audaz"

Si hay una canción que los hinchas del fútbol tienen grabada a fuego en sus cabezas, esa es el himno de la Champions League. Durante años los amantes de la pelota han vibrado al ritmo de la épica melodía del torneo más importante a nivel de clubes en Europa, soñando incluso con tener una para sus ligas.

El responsable de aquellas notas es Tony Britten, quien a sus 66 años sigue vigente en el mundo de la música. Tanto, que hasta se animó a armar el posible emblema del Campeonato Nacional de fútbol chileno.

En conversación con LUN, el compositor dio detalles de cómo se gestó la creación del himno de Champions. Un amor de infancia y un familiar fueron claves para su amor por las melodías. "Creo que estaba enamorado de ella, jajaja. También me inspiró mi tía. Ella era estonia y tuvo que arrancar de los soviéticos al final de la Segunda Guerra Mundial. Tocaba piano, pero no pudo seguir su carrera cuando se vino a Inglaterra. Ella convenció a mis padres de que me metieran a clases de piano".

El himno de la Champions League es reconocido por todos los hinchas del fútbol en el mundo entero. Foto: Getty Images

Ahí Britten dio detalles de cómo nació la canción del torneo. "En 1992 la UEFA contactó a mi agente. Querían hacer de este deporte algo lindo nuevamente, luego de un tiempo difícil con muchos hooligans en las canchas. Mandé varias pruebas y les gustó “Zadok, el sacerdote”, un himno de 1727 escrito por George Frideric Handel".

Con ello bajo el brazo, comenzó a preparar el himno de Champions. "Esa fue mi guía, saqué un par de barras y lo mezclé con mis ideas. Tuve que ver varios partidos, pero en términos de la escritura era parecido a lo que siempre hice: contar historias".

Al ser consultado por el pago ante el uso de su canción, el inglés reconoce que no es muy bueno en nuestro país. "Todo depende de las agencias alrededor del mundo. Algunos territorios pagan mejor que otros. Chile no paga tan bien".

Si bien Britten no es cercano a los compositores nacionales, sí dice amar uno de los instrumentos clásicos. "Me da vergüenza decirlo, pero no tengo un músico chileno favorito. Pero cada vez que escucho su música me dan ganas de aprender más. Ojalá algún día pueda hacer un disco crossover británico-chileno. Me encantan las zampoñas".

Finalmente reconoció que le gustaría crear el himno del fútbol chileno en un futuro no muy lejano. "Claro, me encantaría. Me gustaría hacerlo a lo grande, audaz y con géneros musicales mezclados", finalizó.