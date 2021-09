Pese a los tranquilizadores números que se han reportado las últimas semanas de parte de las autoridades por el Covid-19, en la ANFP han estado alertas ante eventuales rebrotes. Teniendo en cuenta el regreso de los hinchas en el Campeonato Nacional, la comisión médica alertó a los clubes de que se extremaron medidas, pensando en la variante Delta.

Según informó La Tercera, los equipos asociados recibieron una carta desde la comisión médica, pensando en que la variante podría golpear al país en las próximas semanas. En ella se precisaron nuevas medidas a tomar si un miembro de su equipo resulta contagiado por Delta.

“Debido a la mejora epidemiológica, la mayoría de las comunas del país se encuentran en fases avanzadas del plan Paso a Paso, en paralelo, nuestros campeonatos mantienen una tasa de positividad del 0,2%, con 2 casos positivos en las últimas 4 semanas. Sin embargo, existe incertidumbre sobre el comportamiento del SARS-CoV2 variante Delta, que es más contagioso que la variante p1 ‘brasileña’, y se estima que se volverá predominante en las próximas semanas”, detalla la carta que recibieron en los clubes.

Eso sí, de inmediato alerta sobre una de las medidas tomadas por las autoridades que podrían cambiar la organización de los equipos. "Por lo tanto, advertimos que en caso de que ocurra esta situación, tanto el caso positivo como los contactos estrechos deberán hacer cuarentena por 14 días (ordinario 51/nº2936, 10 agosto de 2021)”, enfatiza el documento.

“El contacto estrecho se define como aquel que tuvo contacto con un caso positivo dos días previos al inicio de los síntomas o de la fecha de toma de muestra, por más de 15 minutos independiente del uso de mascarillas. En caso de traslados de bus, todos los pasajeros serán considerados como contacto estrecho y en caso de viaje en avión, 2 asientos alrededor del positivo. Estimamos que el camarín también será considerado de riesgo. En consecuencia, ante un caso positivo se arriesga que el plantel que viaje juegue y comparta camarín, sea considerado en su totalidad como contacto estrecho, debiendo realizar cuarentena por 14 días", precisa la información, instruyendo a los equipos a ponerse más estrictos con las medidas sanitarias.

Un punto no menor, tiene que ver con la relación de jugadores o miembros de los clubes con los hinchas. “Ante el retorno público a los estadios, advertimos la necesidad que los jugadores o staff, no interactúen con el público (fotos, firmas, contacto en general, etc.) para evitar sanciones de la autoridad sanitaria o del Tribunal de Disciplina de la ANFP”, finalizan.