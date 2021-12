Con la fecha 34 terminará el Campeonato Nacional 2021 este fin de semana y por fin conoceremos al nuevo campeón del fútbol chileno, aunque todo parece indicar que de nuevo no tiene nada. Esto porque Universidad Católica está a solo un paso del histórico tetracampeonato, mientras que Colo Colo espera por un milagro.

El sábado 4 se jugará la definición por el título, mientras que el domingo 5 se definirá al acompañante de Santiago Wanderers en el descenso directo y al equipo que jugará la liguilla de promoción. Y tanto la jornada sabatina como la dominical serán transmitidas por TNT Sports en señales simultáneas.

De esta manera, el sábado a contar de las 18:00 horas se enfrentarán: Deportes Antofagasta vs. Colo Colo (TNT Sports 2, TNT Sports 2 HD y Estadio TNT); Everton vs. Universidad Católica (TNT Sports 3, TNT Sports HD y Estadio TNT); Deportes La Serena vs Santiago Wanderers (CNN y Estadio TNT) y Palestino vs. Ñublense (TNT y Estadio TNT).

En el mismo horario, pero el domingo, chocarán: Audax Italiano vs. Curicó Unido (TNT Sports 3, TNT Sports 2 HD y Estadio TNT); Universidad de Chile vs Unión La Calera (TNT Sports 2, TNT Sports HD y Estadio TNT); Huachipato vs. Deportes Melipilla (CHV y Estadio TNT) y Unión Española vs. Cobresal (TNT y Estadio TNT)

Los Cruzados llegan a la definición con la primera opción de ser campeones por cuarto año consecutivo, y solo les bastará ganar o empatar ante los Ruleteros en el estadio Sausalito para dar una histórico vuelta olímpica si consiguen alcanzar el tetracampeonato.

Por otra parte, el Cacique sufrió más de la cuenta con el coronavirus y tendrá que ganarle a los Pumas en el estadio Calvo y Bascuñán para esperar por un tropiezo de la Franja en Viña del Mar que les permita acceder a un partido de definición tras perder la primera opción al título en la fecha pasada.

El Romántico Viajero, por su parte, enfrenta un panorama radicalmente distinto, ya que luchará con todo para buscar una victoria ante los Cementeros en el estadio El Teniente de Rancagua que les permita salvarse del descenso directo y dejar en el pasado la tercera campaña seguida peleando con el Fantasma de la B.

La Calera, además de poder enviar a la U al descenso, también buscará la victoria esperando que Audax caiga para luchar por estar en la próxima Copa Libertadores. Mientras que Unión Española, Antofagasta, Ñublense, Palestino y Everton se pelearán por entrar a la Copa Sudamericana.

Señales de TNT SPORTS en los cableoperadores

TNT SPORTS 2:

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 92 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (SD)

TNT SPORTS 2 HD:

VTR: 856

WOM: 223

Claro: 492

DTV: 1633

Movistar: 932

TNT:

VTR: 56 (SD)

Movistar: 595 (SD)

TNT HD:

VTR: 781

WOM: 260

Movistar: 902

Entel: 109

DTV: 1634

CNN Chile:

Movistar: 424 (SD)/ 817 (HD)

VTR: 15 (SD) / 715 (HD)

CLARO: 37

DTV: 707 (SD) / 1154 (HD)

TNT SPORTS HD:

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

TNT SPORTS 3:

VTR: 46 (SD) (Santiago)

DTV: 633 (SD)

ENTEL: 220 (SD)

CLARO: 189 (SD)

GTD/TELSUR: 82 (SD)

MOVISTAR: 930 (HD)

TU VES: 505 (SD)

ZAPPING: 96 (SD)