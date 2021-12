Melipilla está al borde de la desafiliación de la ANFP debido a presuntos dobles contrato durante la última temporada, que aún estudia el Tribunal de Disciplina.

En medio de la incertidumbre, el presidente de San Felipe, Raúl Delgado, acusó a Melipilla de irregularidades durante el Campeonato de Primera B 2020.

"Victoriano Cerda (presidente de Huachipato) dice las cosas de frente, y él está al igual que yo luchando por una industria como corresponde, sin platas negras, sin dobles contratos, sin burlarse del fair-play financiero", comenzó el dirigente en Radio Cooperativa.

Luego, afirmó: "Yo en mis me tuits pregunto por qué la ANFP o el Servicio de Impuestos Internos hacen una fiscalización para ver quiénes cumplen y quiénes no cumplen con las normas porque Melipilla ascendió a primera sin cumplir las normas y esa es una ventaja que perjudica a todos los clubes que los enfrentamos".

También se refirió al testimonio de Ricardo Fuenzalida, jugador que reveló la existencia de dobles contratos: "No entiendo cómo el Tribunal desacreditó lo que dijo el jugador. Tengo entendido que esas pruebas son contundentes, por lo que me resulta extraño que la ANFP al leer las declaraciones de este jugador en diferentes medios de prensa no haya denunciado a Melipilla como corresponde".

"Nosotros actuamos por nuestra cuenta, nos hemos sumado como se han sumado otros clubes y da la casualidad que son los que no votaron a Milad en su momento, y qué casualidad que los que sí votaron a Milad se hagan los distraídos y no se sumen a la denuncia", finalizó.