Cuando un jugador de fútbol se retira queda un vacío en el alma, pues después de muchos años dejan de levantarse temprano para ir a entrenar, compartir con los compañeros en el camarín y nunca más entrarán a una cancha a jugársela toda para conseguir un triunfo por la camiseta que defienden.

Eso le pasó a Braulio Leal, que hace pocos días anunció que colgaba los zapatos a sus 40 años. Y en conversación con Radio ADN, caía de cajón la pregunta sobre el técnico que más lo marcó en su carrera, donde sorprendió con su confesión.

Es que en sus 20 años de carrera, donde fue seleccionado nacional, tuvo la posibilidad de trabajar con grandes estrategas, como Claudio Borghi, Eduardo Berizzo, José Luis Sierra e incluso tuvo alguna nominación de Marcelo Bielsa. Sin embargo, aclara que donde más aprendió fue en el final de su carrera, en Magallanes.

"El que me enseñó más, y voy a decir una locura pero aprendí mucho, fue Nicolás Núñez, ahora a los 39 años", contó. "Me daba tips y métodos de entrenamiento, que llevaba a la práctica en la cancha y me hacía jugar mejor", analizó dejando con la boca abierta a todo el mundo.

Sin embargo, no olvida la vuelta olímpica que dio en O'Higgins de la mano de Eduardo Berizzo, donde asegura que quedó sorprendido por la manera en que el "Toto" manejaba a todo el camarín del cuadro rancagüino.

"Luego también fue importante Berizzo sin dudas, por la forma de liderar, eso es fundamental, no lo tenía nadie de los entrenadores que tuve. Marcaba diferencia en eso", complementó el formado en Colo Colo.