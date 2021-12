El argentino David Escalante volvió a Calama para integrarse a la pretemporada de Cobreloa con el nuevo director técnico, Emiliano Astorga, e intentar subir a la Primera División.

El delantero estuvo fuera de competencia durante algunos meses, pues estuvo con su hijo en Santiago, quien sufre de leucemia. Afortunadamente, el menor se está recuperando.

"Gracias a Dios estamos saliendo de este tema complejo, gracias a Dios podemos decir que el niño va evolucionando y eso es muy bueno. Queremos volver a la normalidad", señaló en Redgol.

Sobre su retorno al equipo, comentó: "Me reintegro a la pretemporada, el profe Emiliano me dijo que cuenta conmigo, que me da su apoyo. Así que contento por volver a jugar y volver a Calama".

Luego, afirmó: "Ojalá que este sea el último año que Cobreloa esté en la B, y podamos ascender como tanto quiere la gente. Uno que le tiene cariño al club, también queremos lo mejor para Cobreloa. Se merece todo porque es uno de los cuatro grandes del país".

Finalmente, respecto del duelo entre la selección chilena y Argentina en Calama por las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022, reconoció: "Quiero que gane Chile, creo que hoy en día necesitan los tres puntos. En la altura va a sacar diferencias, porque a los argentinos les cuesta".

Escalante, de 30 años, inició su carrera en Argentina, pasando por Independiente y San Telmo, pero desde 2012 que está en Chile, vistiendo las camisetas de Santiago Morning, Barnechea, Ñublense y Cobreloa.