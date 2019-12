Arturo Sanhueza se niega al retiro y renueva con Fernández Vial

Arturo Fernández Vial no pudo concretar los objetivos este 2019. El elenco aurinegro sufrió la resta de puntos y terminó en zona de liguilla del descenso en la Segunda División, por lo que muchos de sus jugadores se siente responsables.

Ese es el caso de Arturo Sanhueza quien a sus 40 años se niega a dejar el fútbol y este miércoles renovó su vínculo con el club para así dar la pelea. "Mi regreso lo viví de manera muy especial, volví a donde están mis raíces. Tanto los triunfos como las derrotas las sentí mucho. Los triunfos los sentí muy dentro y con ganas de que se repitieran cada fin de semana, y las derrotas, buscando la perfección para poder mejorar. Traté de entregar el máximo en cada partido", explicó al sitio oficial.

“Siento que aún puedo jugar de gran forma, y es porque así me he preparado para poder afrontar los desafíos de mi equipo", agregó.

Sanhueza, identificado con los colores del Vial, señaló que no bajará los brazos hasta darle una alegría a la hinchada. "Este es el club que me vio nacer, el que me dio todas las armas para desarrollarme tanto a nivel nacional como internacional, y yo quiero obtener un titulo, lo que me permita poder retirarme de mi carrera con la frente en alto y decir que cumplí mi tarea con mi equipo, el que me dio no sólo argumentos para desenvolverme en la vida deportiva, sino que también en la personal".

Finalmente analizó lo que será el regreso a las canchas y los desafíos que deberán cumplir en 2020. "Vamos a entregarnos por completo. Como jugador e hincha, entregaré todo de mi parte para conseguir el objetivo", sentenció.