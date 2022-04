Luego de muchas reuniones en la ANFP, los árbitros determinaron llegar a un acuerdo para finalizar la movilización de la semana, la que terminó con el jefe de los jueces Javier Castrilli.

En ese sentido, fue Felipe González, quien es el representante de los árbitros, quien confirmó el regreso a la actividad.

"Efectivamente, tras una larga negociación, a contar de hoy es el término del estado de reflexión que estábamos realizando, siempre que no se vulneren los principales derechos del trabajador. El paro se termina y la fecha se va a jugar en su plenitud, estamos dispuestos a trabajar y a disposición de la ANFP",comentó desde Quilín.

En el mismo punto de prensa, no quiso emitir declaraciones por la salida de Castrilli, aunque consideró que los acuerdos son en beneficio de todos.

"Sentimos que se llegó a un buen acuerdo, nos comprometimos en un principio y respondieron a nuestras peticiones. Esperemos que esto sirva para el buen camino", destacó.

En cuanto a la investigación por el partido entre Huachipato vs. Deportes Copiapó por la Promoción, además de las declaraciones de Francisco Gilabert, sostuvo que estarán a disposición "para que no se ponga más en duda la probidad de los árbitros".

Designación de árbitros:

Sábado 9 de abril

Everton vs. Huachipato, Rodrigo Carvajal.

Coquimbo Unido vs. U. de Chile, Juan Lara.

U. Católica vs. Deportes La Serena, José Cabero.

Domingo 10 de abril

Cobresal vs. Audax Italiano, Gustavo Ahumada.

Palestino vs. Ñublense, Benjamín Saravia.

U. Española vs. Colo Colo, Felipe González.

Unión La Calera vs. Curicó Unido, Ángelo Hermosilla.