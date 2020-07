Acusan a Rodrigo Holgado de incumplir con el arresto domiciliario

Luego de pasar 48 días tras las rejas, Rodrigo Holgado consiguió su arresto domiciliario. El delantero de Audax Italiano estaba detenido por protagonizar un accidente de tránsito con resultado de muerte en estado de ebriedad, pero la defensa logró que pueda cumplir la pena en su casa hasta que termine la investigación.

Pero las cosas no estarían saliendo bien. Según informó este viernes el diario La Tercera, Carabineros informó al 11° Juzgado de Garantía de Santiago que no ha encontrado al jugador en su hogar ya en dos ocasiones.

El documento entregado por la policía señala que "el día 26 de junio se entrevistó personalmente al imputado, no obstante los días 30 de junio y 1 de julio, el imputado no fue habido en su domicilio, no atendiendo los moradores el llamado".

El hecho podría costarle el regreso a la cárcel a Holgado, por lo que su abogado salió a explicar la situación. "Esto se produjo dado que Rodrigo estaba entrenando en su casa a través de la aplicación Zoom, junto al cuerpo técnico de Audax , al momento de realizarse la fiscalización, y su familia no advirtió el llamado por un problema en el timbre", dijo Nelson Salas al mismo medio.

"Para evitar cualquier malentendido, a futuro se está coordinando la instalación de cámaras junto a la implementación de un nuevo sistema de timbre en la propiedad", agregó la defensa.

Por ahora, las autoridades están en conocimiento de lo ocurrido y de la defensa del jugador, quien espera el final de la investigación para saber si será declarado culpable o no. De ser así, tendrá que cumplir una pena de tres años y un día hasta cinco años.