"Tan feliz": el particular festejo de Erling Haaland por el paso a la final de la Champions League

El Manchester City consiguió dar el gran golpe y goleó al Real Madrid para meterse en la final de la UEFA Champions League. Este miércoles los Ciudadanos vencieron por 4 a 0 a los Merengues, en un partido perfecto pero donde Erling Haaland no pudo convertir.

El delantero tuvo dos ocasiones claras para anotar, pero Thibaut Courtois estuvo notable para evitarlo. Esto lo dejó con las ganas de estirar sus números como el goleador de la Liga de Campeones 2022/23, algo que quedó reflejado en su celebración en redes sociales.

Haaland celebra con la cara larga el paso a la final de la Champions League

Manchester City goleó al Real Madrid y se verá las caras con el Inter de Milán en la gran final de la UEFA Champions League. Los Ciudadanos han hecho un torneo más que destacado y se perfilan como los grandes candidatos a quedarse con la Orejona de la mano de figuras como Erling Haaland.

El Androide lleva un total de 12 goles en lo que va de certamen, instalándose como el goleador por encima de jugador ya eliminados del torneo. Esta gran racha la quería ratificar ante elos Merengues, pero ni en la idea ni en la vuelta pudo convertir.

Y si bien celebró junto a sus compañeros, su cara en redes sociales reflejó su frustración por no poder anotar. A través de una historia en su cuenta de Instagram el delantero publicó una imagen con la cara larga, aunque asegurando estar “Tan feliz” por la clasificación.

La otra publicación que hizo fue una más alegre y con la bandera de su país, en un día especial ya que este 17 de mayo se celebra del Día Nacional de Noruega. No obstante, de seguro no está conforme por no haber aportando en la aplastante goleada.

Erlling Haaland tiene un partido más para coronar su tremendo primer año con el Manchester City. Será en la final ante el Inter de Milán donde buscará estirar su récord goleador y así levantar como la máxima estrella la UEFA Champions League. Eso sí, en 90 minutos cualquier cosa puede pasar y, más allá de ser favoritos, el partido todavía hay que jugarlo.