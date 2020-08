Rivaldo le responde a Matthäus: "Es arriesgado dar un favorito cuando te enfrentas al Barça que tiene al mejor del mundo"

Hace un par de días, el campeón del mundo alemán, Lothar Matthäus, encendió la llave entre el Barcelona y el Bayern Múnich con sus declaraciones. Según el teutón, el Barça "tiene a Messi, pero él solo no bastará contra este Bayern, no me da miedo".

Ante esto, otro campeón del mundo, el brasileño Rivaldo, le contestó sobre la misma al alemán: "Dar un favorito claro cuando te enfrentas a un Barcelona pleno de confianza que, además, cuenta con el mejor del mundo, que es Leo Messi, me parece un poco arriesgado".

"El Bayern es ligeramente superior. Si la eliminatoria fuera a doble partido, el Barcelona tendría menos posibilidades. A un solo encuentro, es una magnífica oportunidad para el Barça", añadió el actual embajador de 'Betfair'.

Eso sí, Rivaldo cree que las declaraciones de Matthäus no son para provocar a la Pulga: "Hay que entender sus palabras. Viene de un forofo del Bayern y, encima, es un fan incondicional de Lewandowski; no creo que fuese a provocar a Messi".

El partido entre culés y bávaros está programado para este viernes a las 15:00 horas en el Estadio Da Luz. El que avance jugará contra el ganador del Manchester City-Lyon en las semifinales.