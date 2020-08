Lothar Matthäus: "Tienen a Messi, pero él solo no bastará contra este Bayern. El Barça no me da miedo"

Este viernes a las 15:00 se jugará una de las llaves más esperadas de los cuartos de final de la Champions League, cuando se enfrenten el Barcelona y el Bayern Munich.

En el historial de partidos entre ambos cuadros, es el equipo bávaro el que tiene mejores números: en 10 partidos han ganado seis, empatados dos y perdidos otros dos.

Eso sí, pese a esa paternidad, está muy presente en el inconsciente colectivo el 3-0 de la temporada 2014-2015, en el Camp Nou con gran actuación de Lionel Messi y un golazo incluido.

Palabra autorizada para hablar del Bayern es Lothar Matthäus el que aseguró sin pelos en la lengua en conversación con Blid, que el Barcelona no asusta, pese a tener a la Pulga.

"Tienen a Messi, claro, un jugador como él siempre es capaz de hacer una genialidad, pero él solo no bastará contra este Bayern. El Barça no me da miedo", disparó.