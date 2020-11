Luka Modric: "Hay que afrontar el partido del Inter como una final. Vamos a estar a la altura"

Luka Modric atendió a la prensa en la conferencia previa del choque entre el Inter de Milán y el Real Madrid por la Champions League. El croata sabe que el cuadro merengue necesita ganar para seguir con vida en el torneo y para eso, deberán vencer a los nerazzurros en el Giuseppe Meazza.

"Hay que afrontar este partido como una final. Hay que jugarlo bien, hacerlo como equipo, estar juntos y unidos y ayudarnos. Yo espero que estemos a la altura del partido. Sabemos que cada partido es complicado y contra cualquier rival si no estás a tu nivel te cuesta ganar. Es en ese momento donde tenemos que mostrar el carácter y la unidad. Yo creo que lo vamos a seguir mostrando", señaló Modric.

Además, el croata realizó una autocrítica por el momento del equipo: "Nos falta un poco de todo. Primero, que no haya lesiones, eso es importante. Es verdad que nos está faltando regularidad pero también hemos mostrado cosas buenas. A veces es difícil jugar sin público y nos cuesta. Pero creo que vamos a ir mejorando y que vamos a tener buena temporada".

Por otro lado, el multicampeón merengue se refirió a las lesiones que acomplejan al Madrid: "Es cierto que hay demasiados partidos, cada tres días con selecciones y LaLiga. Vivimos en una época muy complicada y nadie pregunta por la salud de los jugadores. Hay muchas lesiones. No va a ninguna parte hacer más competiciones porque va a haber más lesiones. Y no sé con quién se van a jugar los partidos".

Renovación



Una de las preguntas más recurrentes en torno a Luka Modric es sobre su renovación. El propio Modric aseguró que quiere quedarse: "Lo he dicho muchas veces, pero vamos a ver qué pasa. Siempre doy la misma respuesta. Yo me siento bien y quiero seguir en el Madrid. Siento que puedo ayudar al equipo. Si me preguntas que quiero, claro que quiero. Quiero acabar mi carrera aquí, pero depende de muchas cosas. Pero nadie más contento que yo si consigo acabar mi carrera aquí".

"Me siento bien. Estos partidos que no he jugado es una decisión del míster y cuando juego lo intento hacer bien. Me siento bien y me siento fuerte. Tengo bastante fútbol y fuerza en mis piernas para seguir. Se está hablando mucho de mi situación, pero vamos a ver qué pasa en el futuro", cerró.