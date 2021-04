Neymar no se achica ante el Manchester City: “Cuando hablan del PSG lo hacen como uno de los cinco mejores del mundo”

Desde las 15:00 horas de este miércoles se viene un partidazo, porque París Saint-Germain recibe en el Parque de los Príncipe al Manchester City de Pep Guardiola, por la semifinal ida de la UEFA Champions League.

En ese sentido, Neymar Jr. ya palpita este trascendental compromiso y afirmó en la conferencia de prensa de este martes que enfrentarán a un gran rival, pero que el PSG se ganó en cancha "el respeto que se merece”.

“Cuando se refieren al PSG lo hacen como uno de los cinco o seis mejores equipos del mundo. El equipo se ha ganado el respeto que merece”, partió diciendo el brasileño, evidenciando que no le temen al conjunto de Manchester.

“Quiero ayudar al equipo a llegar a la final (...) El año pasado llegamos a la final por vez primera y ahora tenemos que dar un paso más. Tenemos confianza. Vamos a darlo todo”, complementó Neymar.

Al ser consultado por su presente en París, expresó que “en muchas cosas he mejorado, he sabido superar dificultades. Hay quien ha puesto en duda mi profesionalidad, pero siempre he trabajado duro y he estado concentrado. Lo he demostrado en el campo", aseguró.

“Cuando llegué a París hace cuatro años dije que mi prioridad era ganar la Liga de Campeones. Llegamos a la final el año pasado. Eso demuestra que progresamos. Estamos en una buena dinámica, el ambiente es bueno, pero tenemos que seguir trabajando”, agregó.

Finalmente, cuando le preguntaron sobre su renovación, el brasileño la esquivó con tremenda gambeta: “No es momento de hablar de eso, todavía me quedan dos años aquí. Me siento bien aquí, voy a seguir dando el máximo. Puede que esta sea mi mejor temporada aquí”.

