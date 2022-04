La Champions League tiene a dos de sus máximos favoritos enfrentandos entre sí en la serie entre Manchester City y Real Madrid, un duelo con morbo pues nuevamente pone cara a cara a Josep Guardiola con los merengues que tienen mucha historia de la etapa del catalán frente a Barcelona.

El entrenador del cuadro inglés, que espera sacarse la espina de perder la pasada final de la Champions League contra Chelsea, pero primero tiene este durísimo reto. "Contra el Madrid he ganado y perdido. Cuando juegas tantas veces contra un mismo equipo se gana y se pierde. Al talento del Madrid no se le combate de otra manera que tratar de ganarles con más talento", dijo.

Los blancos vienen de rescatar sus eliminatorias previas ante el PSG y Chelsea, demostrand todo su carácter por lo que el técnico español demuestra su respeto a sus rivales. "La calidad que tiene no es casualidad. No es casualidad ni suerte. Tienen mucho nivel en todo. La gente que dice que tiene suerte, de eso nada", apuntó.

En cuanto a las dudas que tienen los ciudadanos, dio una explicación de lo que sucede. "Son dudas. (Kyle) Walker no han entrenado en los últimos diez días y (John) Stones desde el Brighton. Tomaremos la decisión mañana, después de hablar con ellos".

Guardiola reconoce las grandes expectativas que tiene este año con Real Madrid. "Como entrenador nunca voy a conseguir lo que quiero. Siempre voy a tener otro sueño. Cuando me vaya ustedes dirán si he estado bien o no, y yo lo intentaré todo en otro sitio. Intento hacerlo lo mejor que puedo. Esperemos que suframos los menos minutos posibles", añadió.