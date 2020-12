Liverpool vs Midtjylland: Ver EN VIVO y ONLINE a los Reds por la última fecha de la fase de grupos de la Champions League

En un grupo que se veía más complicado en papel, el Liverpool de Jürgen Klopp supo aprovechar sus oportunidades y sellar la clasificación de manera temprana. Incluso una derrota de locales contra el Atalanta en la cuarta fecha dejaba a los Reds con la obligación de vencer al Ajax. Cosa que lograron con un ajustado 1-0 en Anfield.

Los actuales campeones de la Premier League no ha tenido un camino fácil. Las lesiones a jugadores claves han sido recurrentes. Virgil van Dijk y Thiago Alcántara prácticamente no han jugado. Mientras que el arquero Alisson Becker no ha tenido continuidad por la misma razón.

Juveniles e improvisación le han dado frutos en la Champions League al entrenador alemán. Quien ha contado con el mediocampista Fabinho como zaguero central y el polifuncional James Milner jugando en ambos laterales. Además, las apariciones de los jóvenes Neco Williams, Curtis Jones, Rhys Williams y Caoimhin Kelleher han hecho que el Liverpool no pierda sus credenciales de candidato.

Midtjylland en cambio viene eliminado. Sin opciones de jugar la Europa League. Los daneses solo lograron un punto en su campaña continental al empatar 1-1 de visita con el Atalanta. Es un tremenda oportunidad para este equipo de llevarse un triunfo que sería anecdótico e histórico.

Fecha y hora: ¿Cuándo juegan Liverpool vs Midtjylland?

El partido entre los Reds y Midtjylland será este miércoles 9 de diciembre a las 14:55 de Chile.

Los Reds son candidatos al título que ganaron hace dos años (Foto: Getty)

Televisión: ¿Dónde ver el partido de Liverpool vs Midtjylland?

El encuentro será transmitido por Fox Sports 1. Entérate del canal respectivo según tu cableoperador:



VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

Online: ¿Se puede ver el encuentro de Liverpool vs Midtjylland vía streaming?

Si quieres mirar el partido a través de una plataforma de streaming, lo puedes hacer en Fox Play.