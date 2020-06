La cruda confesión de Thierry Henry de su paso por Barcelona: "Jugué la final de la Champions 2009 lesionado"

La Champions League es única, y el sueño para todos los jugadores. Al goleador francés Thierry Henry le costó ganarla, porque la alcanzó recién en 2009, cuando defendía los colores de FC Barcelona.

Titi recordó la final que jugó con los catalanes, y fue ante Manchester United en Roma, partido que jugó lesionado, según dio a conocer al canal de la Liga de Campeones.

"Jugué la final de la Champions 2009 lesionado", dijo el ex Arsenal sin darse mayores vueltas, siendo totalmente sincero.

"No quiero quedar como ese chico que...¡oh, Dios mío, jugó lesionado! He perdido la cuenta de los partidos que jugué lesionado, pero esa final era muy especial para mí. La gente no lo sabe, pero era el cumpleaños de mi hija y yo no había ganado nunca la Champions como todo el mundo sabe", explicó Henry sobre su decisión.

Luego contó que "había venido para competir, íbamos a ganar las seis Copas como dice la canción y yo no podía doblar la rodilla y no podía correr bien, pero tenía que jugar, tan simple como eso. ¿Que si estuve bien? No lo creo. ¿Que si ayudé? Espero que lo hiciese, pero yo estaba allí".

Henry con Guardiola en la final de la Champions 2009 - Getty

"Jugué lo máximo que pude y mentí, porque me preguntaban si estaba bien y yo decía que sí, que por supuesto que sí. Nunca voy a decir que no estoy bien, así son las cosas", cerró el galo sobre el mismo tema.