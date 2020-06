Thierry Henry: "Yo creía que conocía el fútbol, pero cuando llegué al Barcelona fui desprogramado y reprogramado"

Thierry Henry habló de todo con la web de la Champions League. El francés repasó sus grandes momentos en su carrera y destacó lo aprendido en el mítico Barcelona de Josep Guardiola.

La leyenda del Arsenal explicó por qué decidió salir de los Gunners en 2007: "Moriré como un competidor. Competir está por encima de todo para mí. Amo el fútbol, soy un aficionado del Arsenal y amo el Arsenal, pero competir está por encima de todo. Es lo que me empuja, es lo que me hace mejor y es lo que me reta. No tengo miedo de nada".

Además, en su llegada a Cataluña, Henry confesó que "yo creía que conocía el fútbol, pero cuando llegué al Barcelona fui desprogramado y reprogramado. Y eso no significa que no quiera al Arsenal o que no sea un aficionado del Arsenal o que mi corazón no vaya a estar siempre allí... pero en el Barça fue tan especial".

Henry ganó la Champions League de 2009 con el Barcelona de Pep Guardiola

Sobre la final de Champions en Roma ante el Manchester United, Titi señaló que "la gente todavía habla del Barça de 2009 y yo estoy muy contento por ser una parte de aquella historia. Gané la Champions, que era lo que me faltaba".

"Estaba por encima de la luna, estaba como... ¡por fin! Y yo creo que aquel día también fue algo fue bastante raro, porque fue como una especie de final para mí", refrendó.

Finalmente, el francés destacó a sus entrenadores como ejemplos para su carrera como DT: "Arsene activó mi cerebro y cada día trataba de hacerme las preguntas correctas. Y después está Pep Guardiola, quien activó mi cerebro a nivel táctico. Esas dos personas han tenido un enorme impacto en mí, pero obviamente no puedo hablar sobre mi carrera sin Arsene".