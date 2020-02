Jürgen Klopp advierte al Atlético: “He visto caras felices por el triunfo, pero aún queda Anfield”

En un disputado encuentro en el Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid fiel a su estilo venció por 1-0 a Liverpool y sacó una mínima ventaja para el partido de vuelta por los octavos de final de la UEFA Champions League.

Sin embargo, tras el encuentro, el entrenador Jürgen Klopp atendió a los medios de comunicación y dio sus impresiones sobre el encuentro, advirtiendo que aún falta la revancha en Anfield.

“Hemos perdido el partido y no quiero empezar a comentar las decisiones del árbitro. Nos han metido un gol de un saque de banda que hemos protestado, pero así son las cosas (…) Hemos jugado como queríamos jugar, pero en el último cuarto no hemos creado oportunidades lo suficientemente claras”, partió señalando.

Agregó que “es normal en este tipo de partidos, con este ambiente... Hemos perdido la concentración en algunos momentos. No tiramos la toalla, Jugamos la segunda parte en nuestro estadio, las cosas van a ser diferentes”.

Al ser consultado si se sorprendió por el planteamiento de juego realizado por Diego Simeone, expresó que “pensé que el Atlético tendría más, pero ganas 1-0, no estás en tu mejor momento e intentas defender el resultado. Lo respeto. No hemos perdido 5-0. Tenemos oportunidades. No va a ser sencillo. Recuperarán a Joao Félix, Costa estará diferente... Pero mientras haya once jugadores con la camiseta del Liverpool lo intentaremos con nuestras fuerzas. Les diremos que bienvenidos a Anfield”.

Sobre cómo será el partido de vuelta en Inglaterra, comentó que “ahora sabemos más del oponente, que nos va a ayudar más para la vuelta. Mejorar los pases, jugar más rápido... Espero que en casa podamos meter un gol y que nos ayude el público, las emociones hoy estaban del lado del Atlético, estamos deseando que llegue la vuelta”.

Pero no se quedó en ello, porque complementó que “hoy habéis visto lo que puede hacer un estadio cuando está detrás de su equipo. La gente no está para ver fútbol sensacional, sino un buen resultado. Nosotros siempre intentamos estar perfectos. Es un buen resultado para ellos. Tienen ventaja, pero ya está. Si son mejores en Liverpool les daremos la enhorabuena, pero tendrán que jugar allí”.