José Mourinho se enoja con periodista inglés y no responde pregunta sobre la derrota del Tottenham ante el Leipzig

José Mourinho no se tomó bien la derrota del Tottenham como local ante el sorprendente Leipzig.

En la conferencia de prensa, el portugués recibió la siguiente pregunta post derrota: "¿Fueron los Spurs los que lo hicieron mal o fue el Leipzig el que lo hizo bien?".

Bastó escucharla para que el DT se desencajara y prefiriera pasar. "No te voy a responder porque no me gusta la pregunta. Está fuera de lugar", cerró.