Diego Simeone el triunfo sobre Liverpool: “Hay noches que no se olvidan y una es esta”

Diego Simeone, técnico de Atlético de Madrid, destacó el triunfo por la cuenta mínima de sus dirigidos frente a Liverpool, por el encuentro de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

"No es la mejor noche, porque no da títulos, pero hay noches que no se olvidan y una es esta. Viene el mejor del mundo y le ganas. No pasaste, pero le ganaste, porque en un partido se puede ganar", partió señalando.

Sobre el análisis del partido, expresó que "tuvieron situaciones importantes, aunque no tiraran entre los tres palos, tienen mucho peligro y muchos registros. El equipo hizo un gran trabajo como bloque. Empezamos ganando el partido cuando en la rotonda con el autobús vimos a la gente con entusiasmo, ilusión y sin miedo. Al equipo de le despertó el sentimiento de sufrir juntos, la gente y el equipo. Empezamos bien, tuvimos que retroceder tras el gol, pero entendimos que había que defender juntos. no estuvimos finos en las contras para generar más peligro".

Agregó que "el sentir de la respuesta de la gente pocas veces estuvo a este nivel Fue emocionante porque estuvo todo el partido. Te dan ganas de jugar. La palabra que me viene naturalmente es tranquilidad. Cuando trabajas en bloque se puede, claro que se puede. En Valencia había que presionar arriba y hoy abajo, el equipo tiene registros que le hacen más importante para lo que queda".

Finalmente, si se enfocará solo en la competición europea, dejando de lado la liga española, comentó que "me río porque nunca lo hicimos. Cuando ganamos la Liga jugamos la final de la Champions. También cuando fuimos segundos. Ganar trae a ganar y eso rueda, Ganando te sientes fuertes y la atención es el Villarreal. Es importantísimo para el club y el equipo".