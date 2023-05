Ancelotti indignado tras empate del City al Real Madrid: "El árbitro no estaba muy atento"

Un verdadero partidazo le regalaron el Real Madrid y el Manchester City a los fanáticos del fútbol en la semifinal de ida de la UEFA Champions League, pero no estuvo libre de polémicas. El marcador final indicó un 1-1 en el tablero del Estadio Santiago Bernabéu, y Carlo Ancelotti quedó indignado tras el empate de la visita.

Eduardo Camavinga, que jugó de lateral izquierdo ante la lesión de Ferland Mendy, perdió una pelota y eso finalizó en un golazo de Kevin de Bruyne para poner la igualdad. Sin embargo, el director técnico del cuadro Merengue reclamó que el esférico salió del campo de juego en la jugada previa. Así, llegó a la conferencia de prensa en llamas.

Carletto le levanta la ceja al árbitro: "No estaba muy atento"

Tal y como hace con sus dirigidos cuando las cosas no andan bien y quiere resultados, Carletto le levantó la ceja al juez del encuentro, el portugués Artur Dias, y después de eso llegó muy molesto a dialogar con los medios de comunicación que lo esperaban para conocer sus sensaciones del encuentro. Y disparó con todo, aunque nunca exaltado.

"Fue fuera, lo ha dicho la tecnología, no lo digo yo, pero parece raro que no lo hayan controlado bien. El árbitro no estaba muy atento", fue su escueto y conciso análisis del compromiso, con el que también dejó en claro que se van muy molestos por el 1-1 final.

De igual manera es necesario aclarar que en esta pasada el VAR no puede anular el gol del City. ¿La razón? Después de que la pelota salió por la banda y el árbitro no lo advirtió, el Madrid recupera la pelota. Posterior a eso Camavinga pierde la caprichosa y ahí llega el tanto de los Citizens, por lo que ya no se podía volver tan atrás para ver la jugada.

Así las cosas, ahora el Real Madrid de Carlo Ancelotti tendrá que ir a buscar el boleto para la gran final de la Champions League a Inglaterra. La semifinal de vuelta, que se jugará en el Etihad Stadium, está pactada para jugarse el miércoles 17 de mayo desde las 15:00 horas, y con el 1-1 en el marcador global la llave está totalmente abierta. ¡Se viene un partidazo!