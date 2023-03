Un verdadero partidazo se tomará las pantallas de los millones de fanáticos del fútbol el próximo miércoles, cuando el Bayern Múnich reciba al PSG en el Allianz Arena por los octavos de final vuelta de la UEFA Champions League, duelo que podrás ver completamente en vivo y en directo por STAR+.

¿Cuándo juegan Bayern Múnich contra PSG por los octavos de Champions League?

Bayern Múnich juega contra PSG este miércoles 8 de marzo a las 17:00 horas de Chile en el Allianz Arena.

¿En qué canal ver en vivo por TV al PSG de Messi, Mbappé y Neymar?

El partido será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo la UEFA Champions League?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo a través de la app STAR+.

¿Cómo terminó el partido de ida de los octavos de final?

El encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el PSG y el Bayern Munich se jugó en el Parque de los Príncipes el pasado 14 de febrero yterminó con victoria de los bávaros por 0-1, gracias a la anotación de Kingsley Coman (53’).

No obstante, no todas son alegrías para los germanos, quienes para este encuentro no podrán contar con Benjamín Pavard, quien fue expulsado en el minuto 90+2’ del duelo de ida ante los parisinos.

El ganador del duelo entre Bayern y PSG enfrentará por cuartos de final al vencedor de la llave protagonizada por Inter de Milán y Porto de Portugal.

Recuerda que podrás ver completamente en vivo y vía online la UEFA Champions League a través de STAR+.

Compacto Bayern Múnich vs PSG por la ida de Champions League