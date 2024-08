Patricio Rubio volvió a ser estelar y, por si eso fuera poco, convirtió un gol que lo situó como un goleador histórico en Ñublense. El experimentado atacante anotó el único tanto en la victoria por 1-0 que los Diablos Rojos consiguieron frente al Audax Italiano.

Todo eso fue por la 18° fecha del Campeonato Nacional 2024, donde el equipo adiestrado por Mario Salas sumó tres puntos ante los Tanos, que luchan en la parte baja de la tabla de posiciones. Según un dato compartido por Danilo Mora, ese tanto le permitió trepar a un top ten de imborrables artilleros.

“Con 29 goles, Patricio Rubio se transforma en el exclusivo 10° goleador histórico de Ñublense”, escribió en Twitter este profesor, autor de tres libros alusivos al cuadro chillanejo. Algo que el Pato también sabía. Y que el periodista de TNT Sports, Gastón Fauré, le consultó.

Antes de eso, el experimentado ariete dijo que “estoy contento. Feliz. Sobre todo por el grupo. Nos merecíamos este triunfo. Hicimos todo para ganar. Los dos partidos anteriores no habíamos tenido esa fortuna. Merecíamos algo más, pero no se nos daba”. Razón tenía: Ñublense venía de dos derrotas en fila ante Coquimbo Unido y también la Universidad Católica.

Patricio Rubio queda jubiloso por ser el 10° goleador histórico de Ñublense

Patricio Rubio saltó al 10° lugar histórico entre los artilleros de Ñublense. Y estaba enterado, pero no de antes del encuentro. “No sabía, pero sí me contaron. Feliz. Quiero seguir igual, estar muchos años más acá. La gente me demuestra el cariño día a día”, expuso el ariete.

El Pato vive su tercera temporada en los Diablos Rojos. Y está muy agradecido por el respaldo brindado por los fanáticos. “Jugar en Chillán es maravilloso, increíble”, dijo el atacante de 35 años en referencia a los partidos que el equipo disputa en el estadio Nelson Oyarzún Arenas.

Patricio Rubio festeja uno de los cuatro goles que ha convertido en el Campeonato Nacional 2024. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Por el apoyo que siempre tenemos de nuestra hinchada. Esperamos retribuirle con un buen puesto. Y por qué no, clasificar a otra copa internacional”, expuso Rubio, quien apunta muy alto después de que el equipo retornase al camino de las victorias. Rubio suma cuatro goles en el Campeonato Nacional 2024. Y va por más.

Así va Ñublense en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Ñublense saltó al 10° puesto con 22 puntos en 18 partidos jugados luego de superar por la mínima diferencia al Audax Italiano.

