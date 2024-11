Jaime García pasa algunos días en Estados Unidos mientras imagina algunos detalles para su nuevo desafío en el fútbol chileno. El DT fue confirmado en Huachipato para afrontar la temporada 2025. Es decir, regresa a la categoría de honor.

En plena celebración del Día de Acción de Gracias, el entrenador de los Acereros atendió una videollamada al panel de Todos Somos Técnicos. En el programa fue que hizo un análisis global de la actividad en Chile. “Me gustaría que mejorara todo. Desde los cimientos hasta arriba. Queremos construir la casa con un cimiento de arena“, criticó.

“Siempre vamos a estar así: queremos jugadores buenos y tenemos que llegar a los primeros equipos para arreglarlos. Estamos al revés. Aunque nos cueste más tiempo, volverá a salir ese técnico que era cariñoso, que se preocupaba del día a día. Ese técnico antiguo”, agregó Jaime García en la charla con el programa estrella de TNT Sports.

Y prosiguió. “Se ha perdido lo lindo del fútbol de jugar en la calle, la pared en la baldosa. Los chicos llegan y perdieron el gusto. Los profes trabajan, pero después hacen Uber u otros trabajos. Ya no está ese cariño. Lo que venga después tendrá campeonatos regulares. Son cinco, seis extranjeros por equipo. Después queremos nacionalizar por la selección. No es que esté mal“, expuso.

“Si se puede y hay una regla, está bien. Pero hay un indicador ahí. Díganme, ¿cuántos entrenadores chilenos hay en Argentina? ¿cuántos gerentes técnicos chilenos habrá en Argentina, Uruguay? ¿cuántos periodistas chilenos ahí?“, fue la serie de consultas que el Búfalo le hizo al panel de TST. “Muy pocos, seguramente”, retrucó Manuel de Tezanos.

Jaime García critica al fútbol chileno: “cualquiera entra y cambia las reglas”

Jaime García fue crítico de manera global con el fútbol chileno. “Entonces acá llegan de afuera, si no les gusta uno, si no les gusta, otro. Estamos como el país: golpean la puerta, entra cualquiera y cambia las reglas de la casa”, aseguró el ex adiestrador de Santiago Wanderers y Ñublense.

De inmediato se dio cuenta de que sus dichos podrían tener cierta resonancia. “Qué más. Viste si ustedes me invitan y después salgo en los titulares. Bueno, eso”, se sinceró el cartagenino. Eso sí, tiene mucha confianza en la calidad de los profesionales chilenos.

Jaime García comenzará a trabajar oficialmente en Huachipato el 9 de diciembre. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Aunque está consciente de las dificultades. “Los activos son los jóvenes. Hay que echar el Campeonato Nacional de 9, 10, 11, 12,13, 14. A los 17 hay que enseñar cómo perfilarse, cómo anticipar. Hay un mundo para trabajar. Y hay gente. Hay chilenos que son buenos. Hay chilenos. Técnicos que son buenos formadores. Llego a una institución sólida en eso”, sentenció Jaime García.

Tiene plena confianza en la calidad de jugadores surgidos de Huachipato, que cuenta en su plantilla con valores como Maximiliano Gutiérrez, Javier Cárcamo y Benjamín Ampuero, además de otros jugadores Sub 21 que llegaron desde otros clubes: el espigado zaguero central Sebastián Pino y el centrodelantero Vicente Conelli.