¿Dónde ver a Cobreloa vs Unión La Calera? Horario y transmisión del Campeonato Nacional

El Campeonato Nacional tendrá una emocionante 19° fecha, donde Cobreloa y Unión La Calera animarán uno de los duelos más importantes. Ambos equipos están complicados en la tabla, por lo que necesitan una victoria. Revisa quién transmite el encuentro.

La segunda rueda recién comienza, pero para los equipos que luchan por no perder la categoría ya empiezan a vivir cada duelo como una verdadera final. Los Loínos tienen una larga historia a la cual lamentablemente, no le han podido hacer honor en los últimos años. El regreso a Primera División no ha sido el esperado y sus hinchas temen regresar antes de lo esperado a los “potreros”.

¿Dónde ver a Cobreloa vs Unión La Calera?

El partido será transmitido por TNT Sports Premium en televisión, mientras que en streaming estará disponible en Max. Revisa las señales según cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

TU VES: 504 (SD) HD NO DISPONIBLE

ZAPPING: 99 (HD)

¿A qué hora es el duelo del Campeonato Nacional 2024?

El encuentro entre Cobreloa y Unión La Calera será este viernes 9 de agosto a las 20:30 horas, en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

Agónica derrota en El Salvador

Cobreloa comenzó el segundo semestre con la misión de obtener la mayor cantidad de puntos posibles. En la fecha anterior visitaron a Cobresal en El Salvador, donde cayeron por 3-2 con un autogol de Bastián Tapia en el minuto 96. Los Loínos están en el 13° lugar con 18 unidades, 1 punto sobre la zona de descenso.

Unión La Calera no ha podido salir de la parte baja de la tabla del Campeonato Nacional. Están en el último puesto con 16 puntos, por lo que en caso de ganar, podría superar a Cobreloa. Vienen de igualar 1-1 ante Iquique.